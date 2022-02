Benevento 5, pari a reti bianche sul campo dell’Italpol (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo pareggio in questa stagione per il Benevento 5 con il match del PalaOlgiata contro l’ostico Italpol che si è chiuso con un anomalo 0-0, davvero una rarità per una gara di calcio a 5. Eppure, nonostante il risultato ad occhiali, in campo le emozioni non sono mancate con gli ospiti che nel primo tempo sono andati più volte vicini al vantaggio soprattutto con un ispirato Di Luccio, senza tuttavia riuscire a pungere. Sul versante opposto tra i pali un attento Matheus si è sempre fatto trovare pronto tutte le volte che è stato chiamato in causa dando grande sicurezza ai suoi compagni di squadra. Dopo l’intervallo i padroni di casa hanno provato ad alzare il ritmo sfiorando il gol con Lopez mentre per i giallorossi è stato Stigliano a costruirsi una buona opportunità per segnare, ma ancora una volta l’estremo difensore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo pareggio in questa stagione per il5 con il match del PalaOlgiata contro l’ostico Italpol che si è chiuso con un anomalo 0-0, davvero una rarità per una gara di calcio a 5. Eppure, nonostante il risultato ad occhiali, inle emozioni non sono mancate con gli ospiti che nel primo tempo sono andati più volte vicini al vantaggio soprattutto con un ispirato Di Luccio, senza tuttavia riuscire a pungere. Sul versante opposto tra i pali un attento Matheus si è sempre fatto trovare pronto tutte le volte che è stato chiamato in causa dando grande sicurezza ai suoi compagni di squadra. Dopo l’intervallo i padroni di casa hanno provato ad alzare il ritmo sfiorando il gol con Lopez mentre per i giallorossi è stato Stigliano a costruirsi una buona opportunità per segnare, ma ancora una volta l’estremo difensore ...

