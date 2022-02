Beffa No vax: medico marchigiano iniettava false dosi di vaccino per far ottenere il Green pass (Di sabato 12 febbraio 2022) L’elenco delle beffe No vax, perpetrate in nome della diffidenza anti-vaccinale e della necessità di svincolarsi dagli obblighi di legge si aggiorna all’ultimo caso. Una vicenda che arriva da Ascoli Piceno e che aggiunge l’ennesimo anello alla già lunga catena di espedienti falliti e di raggiri smascherati. Quelli che affollano la cronaca di episodi che si ripetono frequentemente. E che, dalle dosi di vaccino gettate nel secchio. Alle finte protesi su cui iniettare a vuoto il siero. Non rendono giustizia alla massiccia campagna immunitaria perennemente in corso. E a chi, in ottemperanza a un obbligo morale, civile e sanitario, si è sottoposto alla vaccinazione. Beffa No vax, medico vaccinatore somministrava false dosi di siero anti-Covid E allora, c’è voluta un’articolata attività ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) L’elenco delle beffe No vax, perpetrate in nome della diffidenza anti-vaccinale e della necessità di svincolarsi dagli obblighi di legge si aggiorna all’ultimo caso. Una vicenda che arriva da Ascoli Piceno e che aggiunge l’ennesimo anello alla già lunga catena di espedienti falliti e di raggiri smascherati. Quelli che affollano la cronaca di episodi che si ripetono frequentemente. E che, dalledigettate nel secchio. Alle finte protesi su cui iniettare a vuoto il siero. Non rendono giustizia alla massiccia campagna immunitaria perennemente in corso. E a chi, in ottemperanza a un obbligo morale, civile e sanitario, si è sottoposto alla vaccinazione.No vax,vaccinatore somministravadi siero anti-Covid E allora, c’è voluta un’articolata attività ...

Advertising

PelellaFranco : Se Montagnier è stato ucciso dal Covid si tratterebbe di un'altra grossa beffa per i no vax. - ComunistaBasta1 : Ennesimo #Somaro che manteniamo noi e che parla di danno di immagine per le giuste proteste dei cittafini che hanno… - MarcoPeretti6 : Amnistia!?!? Pensa, che,i Tordi Le pagano anche lo stipendio!? Dopo il danno anche la beffa!? Cornuto e mazziato! I… -