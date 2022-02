Atalanta-Juventus | forfait in attacco | annuncio dell’allenatore

Leggi su goalnews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ?- Laha perso un attaccante. E' quanto ha svelato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia, consempre meno assenti dal calcio d'inizio, una super sfida degna di un posto importantissimo in classifica. Al Gewiss Stadium di Bergamo Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri si sfideranno per una parte di Champions League. Nuova formazione. Tutte le notizie: Ecco uno stralcio della precedente dichiarazione di Allegri sul match di Serie A: "Domani è una sfida diretta per il quarto posto. Non parliamo di una partita decisiva, ma importante. Gasperini Bestia Nera? Spero che la vittoria di domani tocchi noi. Ha fatto un lavoro fantastico, giocando grandi partite in Champions League, sta tirando fuori il meglio dai suoi giocatori. Tridente? Valuteremo oggi se può ...