Andrea Ammon: "la pandemia non è finita, rischio nuove varianti" (Di sabato 12 febbraio 2022) . Sono queste le considerazioni della direttrice del Centro europeo Ecdc Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc, invoca cautela perché la pandemia non ancora è finita. Secondo quando riportato da TgCom24, Ammon ha dichiarato: "La pandemia non è finita, è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Ha poi aggiunto "Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure, saranno i Paesi a deciderlo". Sull'uso delle mascherine ha detto: "Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità, bisogna mantenerle nei luoghi dove non c'è distanziamento, specialmente al chiuso". Inoltre, ha chiarito che "la mascherina non è una misura invasiva".

