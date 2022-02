Accardi | «Programmazione | carattere | prospettiva Vi racconto il mio modello Empoli»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le parole del direttore sportivo dell’, Pietro, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le parole: Le parole del direttore sportivo dell’, Pietro, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le parole: ANDREAZZOLI – «Alle 9 di mattina sono già in ufficio, devo dare un segnale e sono un rompiscatole. Così come Andreazzoli, ma gli dico sempre di non cambiare mai». BENNACER – «Era poco convinto di andare al Milan ma perché lui p un perfezionista. Ne parlai con Maldini che si sarebbe trovato un vero professionista e sono contento sia andato come avevo previsto». SCELTA GIOCATORI – «Sono uno istintivo, il giocatore mi deve trasmettere qualcosa subito. Non sono contrario agli algoritmi, ma decido sul campo. Nell’ci devono essere tre tipologie di giocatore: ...

Accardi, come sceglie i giocatori ... Adesso abbiamo venduto Ricci in anticipo sui programmi perchè Asllani è pronto. I ragazzi li seguiamo a scuola, nell'alimentazione, in tutto e per tutto. Parisi è ...Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport ... Adesso abbiamo venduto Ricci in anticipo sui programmi perché Asllani è pronto. I ragazzi li seguiamo a ...