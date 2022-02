WWE | Annunciate le date in cui sarà presente Ronda Rousey

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha fatto il suo grande ritorno dopo una lunga assenza che è iniziata con la sua sconfitta nel main event di Wrestlemania 35. Nonostante le prime indiscrezioni vedevano l’ex lottatrice UFC cercare di vendicarsi di Becky Lynch (visti anche le frecciatine che le due si scambiano spesso su Twitter), i piani per questa edizione dello show più importante dell’anno sono cambiati, conche tenterà di competere per il titolo femminile di Smackdown contro Charlotte Flair. Una presenza continuativa Sebbene si pensasse che il calendario disarebbe stato molto limitato e che la sua presenza fosse limitata agli eventi in stretta vicinanza con i ppv, non sembra essere questo il caso. La WWE ha infatti annunciato la presenza della Baddest Woman on the Planet per molti delle ...