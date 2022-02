Una vita: Miguel decide di lasciare Acacias (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le anticipazioni di Una vita ci fanno sapere che il viaggio di lavoro di Miguel si rivela il perfetto alibi per esonerarlo da ogni responsabilità nel furto sabina e roberto pronti per il loro pianoUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che Miguel lascerà improvvisamente Acacias, avendo così un alibi per scagionarsi dal furto. Nonostante questa sua idea, però, Sabina non è affatto tranquilla. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Una vita: Sabina e Roberto pronti con il loro piano Nel corso della puntata di Una vita, in onda come sempre dalle 14.10 su canale 5 vedremo Miguel lasciare Acacias per occuparsi di un affare per conto di Marcos e Aurelio. Si tratta ... Leggi su formatonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le anticipazioni di Unaci fanno sapere che il viaggio di lavoro disi rivela il perfetto alibi per esonerarlo da ogni responsabilità nel furto sabina e roberto pronti per il loro pianoUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni ci fanno sapere chelascerà improvvisamente, avendo così un alibi per scagionarsi dal furto. Nonostante questa sua idea, però, Sabina non è affatto tranquilla. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Una: Sabina e Roberto pronti con il loro piano Nel corso della puntata di Una, in onda come sempre dalle 14.10 su canale 5 vedremoper occuparsi di un affare per conto di Marcos e Aurelio. Si tratta ...

Advertising

LucaBizzarri : Una vita di sacrifici, di attese, di delusioni. Poi ti svegli una mattina e capisci dì avercela fatta. - matteosalvinimi : Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente l… - CCaselliSugar : Tra pochissimo su @RaiTre ! ?????????????? H 21.20 “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” il documentario per la regia… - Frilla50224383 : RT @GiorgiaMeloni: Ci ha lasciati #LucMontagnier, uno dei più grandi scienziati del nostro tempo, un premio Nobel e un uomo libero che ha f… - elivito : RT @JamesLucasIT: Mi sono vergognato di me stesso quando ho capito che la vita è una festa in maschera, ed io ho partecipato con la mia ver… -