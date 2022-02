Tim: sciopero il 23 febbraio contro lo scorporo della rete (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL hanno proclamato uno sciopero il 23 febbraio di tutti i dipendenti di Tim contro le ipotesi di scorporo della rete, per l'unicità dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le segrie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL hanno proclamato unoil 23di tutti i dipendenti di Timle ipotesi di, per l'unicità dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Tim sciopero Tim: sciopero il 23 febbraio contro lo scorporo della rete Le segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL hanno proclamato uno sciopero il 23 febbraio di tutti i dipendenti di Tim contro le ipotesi di scorporo della rete, per l'unicità dell'azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle ...

Gruppo Tim, proclamato lo sciopero nazionale per il 23 febbraio ... all'interno di tale periodo proclamano a livello nazionale lo sciopero per l'intero turno di lavoro di tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo TIM per il giorno 23 febbraio 2022. Le scriventi ...

Tim: sciopero il 23 febbraio contro lo scorporo della rete - Economia Agenzia ANSA Tim: sciopero il 23 febbraio contro lo scorporo della rete (ANSA) - MILANO, 11 FEB - Le segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL hanno proclamato uno sciopero il 23 febbraio di tutti i dipendenti di Tim contro le ipotesi di scorporo della ...

Telecom Italia, sindacati proclamano sciopero nazionale 23/2 contro ipotesi scorporo rete I sindacati del settore tlc hanno proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del gruppo Telecom Italia il 23 febbraio contro le ipotesi di scorporo della rete e le possibili ricadute sull'occupa ...

