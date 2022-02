Servizio pubblico H24. Rainews24 incrementa l’audience. Premiata l’informazione di qualità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rainews24 è stato il primo canale all news creato in Italia nel 1999, sull’onda dei canali americani che, in particolare durante la prima Guerra del Golfo, avevano dimostrato come l’informazione, grazie al suo contenuto tragicamente spettacolare, potesse avere un grosso mercato. La Rai fu quindi la prima a testare questo esperimento che negli anni poi si è trasformato e adattato alla contemporaneità. Rainews24 ha vissuto numerosi avvicendamenti al vertice, anche perché purtroppo troppo spesso è stata vista come un posto dove parcheggiare dei direttori, sovente delle firme di prestigio, per poi collocarli da qualche altra parte. Non è però corretto dire che la Rai non abbia investito negli anni sulla sua all news: è stato fatto eccome, soprattutto con le direzioni di Monica Maggioni e di Antonio Di Bella. Ultimo arrivato in termini di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022)è stato il primo canale all news creato in Italia nel 1999, sull’onda dei canali americani che, in particolare durante la prima Guerra del Golfo, avevano dimostrato come, grazie al suo contenuto tragicamente spettacolare, potesse avere un grosso mercato. La Rai fu quindi la prima a testare questo esperimento che negli anni poi si è trasformato e adattato alla contemporaneità.ha vissuto numerosi avvicendamenti al vertice, anche perché purtroppo troppo spesso è stata vista come un posto dove parcheggiare dei direttori, sovente delle firme di prestigio, per poi collocarli da qualche altra parte. Non è però corretto dire che la Rai non abbia investito negli anni sulla sua all news: è stato fatto eccome, soprattutto con le direzioni di Monica Maggioni e di Antonio Di Bella. Ultimo arrivato in termini di ...

