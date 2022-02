Robin Gosens all’Inter: il giocatore in fase di recupero dall’infortunio, è quasi pronto per Milano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter è pronto ad arrivare ad indossare la tanto attesa maglia nerazzurra: si tratta di Robin Gosens, che attualmente sta rispettando i tempi previsti dal suo programma di recupero dopo l’infortunio. Le sue condizioni fisiche, per fortuna, sono in costante miglioramento. Il mister Inzaghi non vede l’ora di averlo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter èad arrivare ad indossare la tanto attesa maglia nerazzurra: si tratta di, che attualmente sta rispettando i tempi previsti dal suo programma didopo l’infortunio. Le sue condizioni fisiche, per fortuna, sono in costante miglioramento. Il mister Inzaghi non vede l’ora di averlo L'articolo

