Pechino 2022, venerdì 11 febbraio: i risultati di tutte le gare in programma (Di venerdì 11 febbraio 2022) I risultati di venerdì 11 febbraio. Quinta giornata di gare ufficiale alle Olimpiadi di Pechino 2022, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i risultati, sport per sport, per un riepilogo di questo venerdì. IL programma GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE VENERDI 11 febbraio BIATHLON FEMMINILE – Sprint 7.5km ORO: Marte Olsbu Roieseland (NOR) 20:44.3ARGENTO: Elvira Oeberg (SWE) +30.9BRONZO: Dorothea Wierer (ITA) +37.2 36 – Lisa Vittozzi (ITA) +2:24.8 57 – Samuela Comola (ITA) +2:46.4 82 – Federica Sanfilippo (ITA) +4:12.8 CURLING MASCHILE – Ore 2:05 Sessione ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Idi11. Quinta giornata diufficiale alle Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i, sport per sport, per un riepilogo di questo. ILGIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE VENERDI 11BIATHLON FEMMINILE – Sprint 7.5km ORO: Marte Olsbu Roieseland (NOR) 20:44.3ARGENTO: Elvira Oeberg (SWE) +30.9BRONZO: Dorothea Wierer (ITA) +37.2 36 – Lisa Vittozzi (ITA) +2:24.8 57 – Samuela Comola (ITA) +2:46.4 82 – Federica Sanfilippo (ITA) +4:12.8 CURLING MASCHILE – Ore 2:05 Sessione ...

