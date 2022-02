Pechino 2022, altri due bronzi per Italia con Ghiotto e Wierer (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Altre due medaglie di bronzo per l’Italia a Pechino 2022. Davide Ghiotto sul terzo gradino del podio nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Medaglia di bronzo per Dorothea Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon ai Giochi olimpici. L’azzurra chiude col tempo di 21’21”5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, oro in 20’44”3, argento alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”2. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Altre due medaglie di bronzo per l’. Davidesul terzo gradino del podio nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Medaglia di bronzo per Dorotheanella 7,5 km sprint di biathlon ai Giochi olimpici. L’azzurra chiude col tempo di 21’21”5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, oro in 20’44”3, argento alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”2. L'articolo proviene daSera.

