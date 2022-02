"Non sembri, sei una putt***". Le Iene, Teo Mammucari-choc contro Belen Rodriguez: un caso clamoroso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il caso è di quelli davvero clamorosi, soprattutto al giorno d'oggi, tra "Me too" e un perbenismo che spesso e volentieri sfocia nel buonsenso. Che succede? Quel che succede lo fa notare Gian Paolo Serino in un intervento su Dagospia. Riavvolgere il nastro e tornare all'esordio di Belen Rodriguez a Le Iene, nella puntata trasmessa su Italia 1 nella serata di mercoledì 9 febbraio. Come fa notare Serino, "nessuno sembra essersi accorto di niente ma durante la prima puntata de Le Iene Teo Mammuccari apostrofa così Belen Rodriguez". E come la ha apostrofata, presto detto: "Non sembri, sei una putt***". Certo, una battuta scherzosa, per quanto di dubbio gusto, ma come detto in premessa e come fa notare Serino, "in tempi di sexyality ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilè di quelli davvero clamorosi, soprattutto al giorno d'oggi, tra "Me too" e un perbenismo che spesso e volentieri sfocia nel buonsenso. Che succede? Quel che succede lo fa notare Gian Paolo Serino in un intervento su Dagospia. Riavvolgere il nastro e tornare all'esordio dia Le, nella puntata trasmessa su Italia 1 nella serata di mercoledì 9 febbraio. Come fa notare Serino, "nessuno sembra essersi accorto di niente ma durante la prima puntata de LeTeo Mammuccari apostrofa così". E come la ha apostrofata, presto detto: "Non, sei una". Certo, una battuta scherzosa, per quanto di dubbio gusto, ma come detto in premessa e come fa notare Serino, "in tempi di sexyality ...

