NJPW | El Desperado “Il mio prossimo sfidante? potrebbe essere AKIRA ”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) In Giappone è in corso il Tour invernale della“New Years Golden Series 2022”; stanotte la nona Tappa del Tour è andata in scena a Sendai. Elancora campione Main event dello Show, la seconda difesa titolata dell’IWGP World Junior Heavyweight Title da parte di Elcontro Master Wato. Al termine di un durissimo scontro,ha mantenuto la cintura costrigendo Wato alla resa; ma le vere sorprese sono arrivate nel Post-Match.Vs … Fireball? Alla fine del Match,ha detto che ha dei “big dreams” per il suo regno (il secondo con la cintura Junior in), svelando che, prima dell’eventualità di sfidare il suo Partner Yoshinabu Kanemaru con la cintura in palio, ha fatto una serie di nomi di possibili ...