Messico | assassinato giornalista | il quinto da inizio anno

Un giornalista è stato assassinato a colpi di arma da fuoco ieri in Messico, ed è il quinto reporter ucciso in simili circostanze nel Paese dall'inizio di quest'anno stando ad un conteggio dell'Afp su dati di Repoters Sans Frontières. Si tratta di Heber López Vásquez, direttore del giornale locale Rcp Noticias. Dal 2000, più di cento giornalisti sono morti in Messico.