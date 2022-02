Marcell Jacobs, rasoiata d’autore a Lodz: avversari, obiettivi, programma, tv. Il Campione Olimpico torna all’assalto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta caricando per la sua seconda uscita stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Orlen Cup, meeting del World Indoor Tour (circuito silver) che andrà in scena venerdì 11 febbraio a Lodz (Polonia). Doppio appuntamento per l’azzurro sui 60 metri al coperto: batterie alle ore 19.00, finale alle ore 19.55. Diamo uno sguardo dettagliato ad avversari, obiettivi, programma e come seguire Marcell Jacobs in gara alla Atlas Arena. GLI avversari DI Marcell Jacobs A Lodz Il nome di spicco è quello dello statunitense Mike Rodgers, argento iridato sulla distanza nel 2010. Il 36enne sconfisse ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)si sta caricando per la sua seconda uscita stagionale. Ildei 100 metri sarà grande protagonista alla Orlen Cup, meeting del World Indoor Tour (circuito silver) che andrà in scena venerdì 11 febbraio a(Polonia). Doppio appuntamento per l’azzurro sui 60 metri al coperto: batterie alle ore 19.00, finale alle ore 19.55. Diamo uno sguardo dettagliato ade come seguirein gara alla Atlas Arena. GLIDIIl nome di spicco è quello dello statunitense Mike Rodgers, argento iridato sulla distanza nel 2010. Il 36enne sconfisse ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - chetempochefa : Straordinario Marcell #Jacobs: torna dopo 5 mesi dall’oro olimpico e vince la gara dei 60 metri di Berlino correndo… - petergomezblog : Marcell Jacobs ricomincia da dove aveva finito: primo a Berlino nei 60 mt in 6?51. È la seconda prestazione italian… - zazoomblog : A che ora gareggia Marcell Jacobs oggi e dove vederlo in tv: programma Orlen Cup Lodz e streaming - #gareggia… - DucaAndrea85 : Vlahovic poteva essere un dio nel 352 dell'Inter al posto di Dzeko o da Pioli al posto di Ibrahimovic. Ha scelto d… -