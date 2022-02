Macron ha rifiutato il tampone prima di vedere Putin. Media: “Non volevano consegnare il suo Dna ai russi”. Eliseo: “Problemi di tempistica” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, l’uno di fronte all’altro, seduti agli angoli estremi di un tavolo bianco lungo ben 4 metri. Sembrava una scena organizzata per la photo opportunity in occasione del viaggio del presidente francese in russia per cercare di avviare un dialogo tra le parti sulla crisi ucraina. Invece, dietro a quella distanza apparsa esagerata per un vertice bilaterale si nascondevano precauzioni legate ala pandemia. Sì perché il capo dell’Eliseo, al suo arrivo a Mosca, ha rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare, come previsto da protocollo, costringendo quindi l’entourage medico del suo omologo russo a consigliare un maggior distanziamento tra i due. Distanziamento che si è notato anche nel corso della conferenza stampa, con i due podi insolitamente lontani. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vladimired Emmanuel, l’uno di fronte all’altro, seduti agli angoli estremi di un tavolo bianco lungo ben 4 metri. Sembrava una scena organizzata per la photo opportunity in occasione del viaggio del presidente francese ina per cercare di avviare un dialogo tra le parti sulla crisi ucraina. Invece, dietro a quella distanza apparsa esagerata per un vertice bilaterale si nascondevano precauzioni legate ala pandemia. Sì perché il capo dell’, al suo arrivo a Mosca, hadi sottoporsi amolecolare, come previsto da protocollo, costringendo quindi l’entourage medico del suo omologo russo a consigliare un maggior distanziamento tra i due. Distanziamento che si è notato anche nel corso della conferenza stampa, con i due podi insolitamente lontani. Non ...

