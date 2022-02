LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò sale al comando abbattendo il crono di Binder (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Che giro per Pol Espargarò! 1.32.4 è il nuovo giro veloce con quasi 5 decimi di scarto su Binder che è stato il primo a scendere sotto il muro del minuto e 33. 10.06 Caduta per Nakagami (Honda LCR) nel terzo settore della pista. Non ci sono conseguenze per lui. 10.03 La classifica generale: 1 33 B. Binder 1:32.943 2 43 J. MILLER +0.171 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.263 5 4 A. DOVIZIOSO +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.385 7 89 J. MARTIN +0.415 8 30 T. NAKAGAMI +0.451 9 41 A. ESPARGARO +0.474 10 44 P. ESPARGARO +0.512 10.00 Brad Binder! KTM mette tutti in riga in 1.32.9! Il sudamericano è il primo uomo ad abbattere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 Che giro per Pol! 1.32.4 è il nuovo giro veloce con quasi 5 decimi di scarto suche è stato il primo a scendere sotto il muro del minuto e 33. 10.06 Caduta per Nakagami (Honda LCR) nel terzo settore della pista. Non ci sono conseguenze per lui. 10.03 La classifica generale: 1 33 B.1:32.943 2 43 J. MILLER +0.171 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.263 5 4 A. DOVIZIOSO +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.385 7 89 J. MARTIN +0.415 8 30 T. NAKAGAMI +0.451 9 41 A. ESPARGARO +0.474 10 44 P. ESPARGARO +0.512 10.00 Brad! KTM mette tutti in riga in 1.32.9! Il sudamericano è il primo uomo ad abbattere il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Binder passa al comando con KTM - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA: #Binder - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Ducati risponde ad Aprilia e passa al comando con Miller - #MotoGP… - News24_it : LIVE - Test MotoGP a Mandalika, tutta la cronaca minuto per minuto - - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Vinales ed Aprilia dettano il ritmo - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA:… - davidelgaudio : @FranckyHawk29 Che minchiata!! Nemmeno con il pass live MotoGP? -