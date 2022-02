Gli italiani si fidano di Draghi: superato Conte nei sondaggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo il sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 diffuso oggi, che assegna all'esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi Conte 1 e 2 (... Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo ilo realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 diffuso oggi, che assegna all'esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi1 e 2 (...

Advertising

captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - Giorgiolaporta : Nel #GiornodelRicordo2022 mi piacerebbe si parlasse anche dei rapporti tra il Presidente Partigiano Sandro #Pertini… - repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - Giuseppeiacobe3 : Di Maio non vuole mollare poltrona soldi potere e macchina blu. Solo in Italia un immaturo ignorante intasca alti s… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: NONNA DICE CHE #DRAGHI C'HA IL BRACCINO CORTO E MICA HA TUTTI I TORTI #Bollette alle #stelle. E gli aiuti agli #ital… -