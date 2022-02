Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vivono sulla propria pelle le discriminazioni di genere, si scontrano con il tabù della maternità in camice bianco e spesso pagano sul fronte della carriera il prezzo del desiderio di diventare mamme. E’ il percorso ostacoli sperimentato dalle radiologhe italiane. A fotografare la difficoltà di farsi strada è un’indagine condotta nel 2021 dalla Commissione donne radiologo della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) su un campione di oltre 1.000 specialiste. I risultati sono stati presentati a Milano durante l’evento ‘Le donne: un motore di progresso’, organizzato oggi in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco. Il 66% delle intervistate ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vivono sulla propria pelle le discriminazioni di genere, si scontrano con ildellain camice bianco e spesso pagano sul fronte dellail prezzo del desiderio di diventare mamme. E’ il percorsosperimentato dalleitaliane. A fotografare la difficoltà di farsi strada è un’indagine condotta nel 2021 dalla Commissione donne radiologo della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) su un campione di oltre 1.000 specialiste. I risultati sono stati presentati a Milano durante l’evento ‘Le donne: un motore di progresso’, organizzato oggi in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco. Il 66% delle intervistate ...

Advertising

StraNotizie : Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe - zazoomblog : Disparità e maternità tabù carriera a ostacoli per le radiologhe - #Disparità #maternità #carriera - lifestyleblogit : Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe - - italiaserait : Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe - fisco24_info : Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe: (Adnkronos) - Indagine della Commissione 'rosa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Disparità maternità Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe L'aspettativa per maternità è stata concessa senza problemi solo nel 52,8% dei casi, il 12% dichiara di non averne potuto usufruire. E durante la maternità solo per il 37% delle donne medico ...

Mobilità 2022/23, quanti punti vale il servizio di ruolo e pre - ruolo. FAQ I periodi di congedo di maternità/paternità, congedo parentale e malattia del bambino sono ... Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i ...

Disparità e maternità tabù, carriera a ostacoli per le radiologhe Adnkronos L'aspettativa perè stata concessa senza problemi solo nel 52,8% dei casi, il 12% dichiara di non averne potuto usufruire. E durante lasolo per il 37% delle donne medico ...I periodi di congedo di/paternità, congedo parentale e malattia del bambino sono ... Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creanotra i ...