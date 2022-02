“Cosa non ha funzionato? Non lo so…”: Juve, arriva l’amara ammissione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News In arrivo a Torino un nuovo gioiello per la Juventus: Kuluisevski, esterno offensivo classe 2002 del Tottenham. La trattativa è in fase avanzata e il club bianconero sarebbe pronto ad investire 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni dell'esterno lettone.? Dopo l'accordo, Dejan Kulusevski ha parlato della sua recente esperienza con la Juventus e di quella nuova al Tottenham. Dusan Vlahovic è l'attaccante di cui Massimiliano Allegri ha bisogno ed è un fattore chiave nel tentativo di rilanciare una fase offensiva che ha faticato nella corsa al titolo. L'addio dell'estate a Ronaldo doveva far presagire qualCosa che mancava in termini di realizzazione sotto porta, ma per i bianconeri era fin troppo chiaro. Morata o Keane hanno provato a resistere ma senza successo, con l'ex attaccante della Fiorentina che ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News In arrivo a Torino un nuovo gioiello per lantus: Kuluisevski, esterno offensivo classe 2002 del Tottenham. La trattativa è in fase avanzata e il club bianconero sarebbe pronto ad investire 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni dell'esterno lettone.? Dopo l'accordo, Dejan Kulusevski ha parlato della sua recente esperienza con lantus e di quella nuova al Tottenham. Dusan Vlahovic è l'attaccante di cui Massimiliano Allegri ha bisogno ed è un fattore chiave nel tentativo di rilanciare una fase offensiva che ha faticato nella corsa al titolo. L'addio dell'estate a Ronaldo doveva far presagire qualche mancava in termini di realizzazione sotto porta, ma per i bianconeri era fin troppo chiaro. Morata o Keane hanno provato a resistere ma senza successo, con l'ex attaccante della Fiorentina che ...

Advertising

ladyonorato : Questa sentenza chiarisce perfettamente una cosa: nessuna sospensione dall’Ordine dei medici è più possibile verso… - GiovanniToti : Sono sempre stato garantista e lo sono anche oggi nel ribadire che un rinvio a giudizio non è una condanna. Solidar… - juventusfc : 73’ |??| CHE COSA È SUCCESSO????? Siamo andati a un centimetro dal vantaggio, ma la palla non è entrata in porta.… - epopto : @beabri Colpa mia, pensavo che un minore non potesse avere rapporti con una persona adulta. Mi sento ancora peggio… - B19079766 : @antonellaD_E Beh i cinesi che vivono in Italia e vengono presi in giro proprio per quell’accento non la pensano co… -