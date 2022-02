Colpi d’arma da fuoco in strada, attinte due persone a San Martino Valle Caudina (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Due persone attinte in strada da Colpi d’arma da fuoco. È accaduto poco fa in via San Martino Vescovo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – Dueindada. È accaduto poco fa in via SanVescovo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

irpiniatimes1 : Due persone attinte in strada da colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso - anteprima24 : ** Colpi d’arma da fuoco in strada, attinte due persone a San Martino Valle Caudina ** - codeghino10 : RT @Radio1Rai: ??Messico Assassinato un giornalista a colpi d’arma da fuoco mentre era nella sua auto. È il quinto reporter ucciso da inizio… - Radio1Rai : ??Messico Assassinato un giornalista a colpi d’arma da fuoco mentre era nella sua auto. È il quinto reporter ucciso… - terninrete : Terni: esplosi colpi d’arma da fuoco in via Visetti, giovane in prognosi riservata #Terni #sparatoria #ferito… -