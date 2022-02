Clamoroso da Roma | Società non contenta di Mourinho Contattato un altro tecnico

Advertising

Pall_Gonfiato : #Brambati lancia la bomba sul futuro tecnico della #Roma - zazoomblog : Roma clamoroso esonero per Mourinho: la confessione dell’agente - #clamoroso #esonero #Mourinho: - letMoncadacook : @AnfetaMilan @_enz29 Cantò Maurizio Sarri quando fu accostato alla Roma La versione Maruzio fu fatta quando andò al… - Debunker71 : @Alex_Piace Incredibile come ci si soffermi su quanto ha sperperato la Roma o sul fatto che abbiamo vinto coppe naz… - MPAPA090 : @enzosantoro6 Enzu qs è la ripresa che abbiamo visto tt e sembra nn esserci tocco di ness1. Se ci fosse 1ripresa da… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Roma

La notizia avrebbe del. Arriva dall'ex terzino Brambati , oggi opinionista per 7Gold, una vera bomba di mercato . A Tmw Radio dice Brambati Poi sulla Juventus aggiunge"Se non arriveranno i fondi del Superbonus - avverte - a fallire non saranno soltanto le aziende, ma gli stessi condomini, lasciati privi di qualsiasi garanzia e poi, ineffetto domino, ...E chissà che la Roma non possa sfruttare questa situazione per mettere la freccia per Kamara, stuzzicato comunque dalle numerose proposte ricevute dalla Premier League: l’Aston Villa soprattutto ...Prima la Roma e poi la Lazio sono state eliminate rispettivamente ... Esprime anche un buon calcio ma accusa in diversi momenti della partita dei clamorosi black-out. E’ accaduto contro il Bodo Glimt ...