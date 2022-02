Calcio: Percassi scrive a Gravina, Lega A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il vice presidente della Lega Serie A Luca Percassi ha inviato una lettera, dai toni collaborativi, al presidente della Figc Gabriele Gravina, chiedendo, a quanto si apprende, un rinvio dei termini a fine marzo per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale. Gravina aveva fissato la scadenza al 15 febbraio fissando per il 16 il Consiglio federale per eventuali decisioni in merito. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il vice presidente dellaSerie A Lucaha inviato una lettera, dai toni collaborativi, al presidente dellaGabrielendo, a quanto si apprende, undeia fine marzo peril proprioai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale.aveva fissato la scadenza al 15 febbraio fissando per il 16 il Consiglio federale per eventuali decisioni in merito.

