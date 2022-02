Battipaglia | presi i presunti autori di una doppia rapina

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Approfondite indagini hanno consentito ai carabinieri della compagnia di, nucleo operativo, di individuare i dueresponsabili dellaavvenuta a maggio dello scorso anno ai danni del supermarket Spazzacrisi in via Tiberio Claudio Felice nel territorio comunale di Salerno e ai danni del negozio di abbigliamento Montoro, nei pressi del centro commerciale Maximall a Pontecagnano Faiano. Con le stesse modalità, casco integrale in testa, i due , D.B.R., classe ’88 di Salerno, e M.G.T. classe ’93, originario della Romania, riuscirono, armati di coltello, a farsi consegnare 60 € di incasso nel primo colpo. Molto più cospicuo il secondo colpo quando i due minori riuscirono ad ottenere 3.400 euro. Indagini hanno consentito di ...

