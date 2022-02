"Amo essere donna". E i gruppi Lgbt si scatenano contro Adele (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davvero essere una donna, amo davvero essere un'artista donna". Attivisti trasngender contro la popstar Adele Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davverouna, amo davveroun'artista". Attivisti trasngenderla popstar

Advertising

lvthienxtom : @mischiefsloki ciao sere, che dire, ti amo un sacco. grazie per essere parte delle mie giornate, sei fantastica, be… - Luana10357682 : @Macry79 Concordo ……. Così come dovrebbe essere una coppia nella realtà ….??…. Ecco perché li amo …. #ZülHak - gs7901 : RT @amoduenane: “Sante o puttane, devi scegliere! Anzi no, puoi essere tutte e dueeee” LA AMO - tinaasair : raga sto male perché dovremmo essere prese male ai pazzi ma noi ce la ridiamo e ce ne sbattiamo lo stesso, vi amo… - deadcybertokyo : @ehcate AMO L'HO DETTO ADESSO A MIA MADRE ci siamo guardate negli occhi e mi ha detto . PUÒ ESSERE URLO -