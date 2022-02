A che ora parte Sofia Goggia nella prova della discesa delle Olimpiadi? Programma, pettorale, tv, streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sofia Goggia si appresta a fare il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in Programma sabato 12 febbraio (dalle ore 04.00 italiane). L’azzurra, che sta cercando di recuperare dall’infortunio, desidera comprendere al meglio qual è il suo reale stato di forma. La 29enne proverà a comprendere al meglio la nuova pista di Yanqing, di testare le giuste linee e di capire alcuni passaggi in vista della gara di martedì 15 febbraio. Sofia Goggia ha scelto il pettorale numero 11 per affrontare la prima prova cronometrata ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)si appresta a fare il proprio debutto alleInvernali di Pechino 2022. La bergamasca prenderàalla primacronometratalibera alleInvernali di Pechino 2022, insabato 12 febbraio (dalle ore 04.00 italiane). L’azzurra, che sta cercando di recuperare dall’infortunio, desidera comprendere al meglio qual è il suo reale stato di forma. La 29enne proverà a comprendere al meglio la nuova pista di Yanqing, di testare le giuste linee e di capire alcuni passaggi in vistagara di martedì 15 febbraio.ha scelto ilnumero 11 per affrontare la primacronometrata ai ...

Advertising

Link4Universe : Quanto sono belli i fluidi non newtoniani?!! Troppo se non aggiungi forza, sciallissimo puoi metterci la mano dentr… - FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - ItaliaViva : La mia vita è stata scardinata, con un dolore personale e familiare di cui non parlo, nel silenzio generale dell'AN… - MDX_0x0 : RT @AxlGuidato: B??????M La Spagna continua la contronarrativa più aggressiva d'Europa: dopo il NO totale al green pass e la difesa dei dirit… - Angelapalmas2 : RT @TIM_music: Dopo aver condiviso l'esperienza di #Sanremo2022, @elisatoffoli e #Rkomi tornano a collaborare insieme a due anni di distanz… -