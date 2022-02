Xi chiama | Macao risponde Junket al capolinea

(Di venerdì 11 febbraio 2022), capitale mondiale del gioco d’azzardo. Almeno fino a qualche giorno fa. Nelle ultime settimane, infatti, una serie di arresti di potentis, gli intermediari che portano ai tavoli dei casinò ricchi cinesi e che fino a poco tempo costituivano le maggiori entrate per le sale da gioco, ha messo in difficoltà un business che sembrava non avere limiti. Le entrate sono diminuite drasticamente: prima ci ha pensato il Covid, poi ha finito il lavoro la campagna lanciata dalla Cina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : chiama Macao

Il Manifesto

... osserva il docente, 'nella città di Astana che dal 2019 siNursultan e insegno nell'... prima in Germania, otto anni in Australia, poi aper quasi dieci anni. Mia figlia e mio figlio, 15 e ......carriera Biagio Izzo ha iniziato ad avere successo in televisione partecipando al programma '' ... A proposito della seconda moglie di Biagio Izzo, siFederica Apicella . La coppia si è ...È la chiamata a cui fa eco Papa Francesco, quando dice: «Il dono dello Spirito Santo è stato elargito in abbondanza alla Chiesa e a ciascuno di noi, perché possiamo vivere con fede genuina e carità op ...