Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)DEL 10 FEBBRAIOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEINCIDENTE AL KM 476+000 TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO, POSSIBILI RALLENTAMENTI. ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE, ANCHE PER INCIDENTE, TRA DIRAMAZIONESUD E PONTINA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO, INCOLONNAMENTI TRA PISANA E ARDEATINA, POI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA MONTI TIBURTINI DIREZIONE FORO ITALICO, CODE DAL BIVIO PER LA A24. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA FIORENTINI. SULLAFIUMICINO, PER TRAFFICO, SI STA IN CODA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO. SULLA ...