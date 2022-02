Uomini e Donne, anticipazioni, colpo di scena: Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scopriamo cosa è successo nella nuove puntate di Uomini e Donne, registrate ieri, mercoledì 9 febbraio 2022. Leggi su comingsoon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scopriamo cosa è successo nella nuove puntate di, registrate ieri, mercoledì 9 febbraio 2022.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - zaiapresidente : ?? Sono soddisfatto che in Consiglio Regionale del Veneto si sia approvata all'unanimità la legge per favorire pari… - AleStonata : RT @nicolasavoia: Si, Uomini e Donne migliora dello 0,9% e cala di una manciatina in v.a. @AleStonata - nicolasavoia : Si, Uomini e Donne migliora dello 0,9% e cala di una manciatina in v.a. @AleStonata -