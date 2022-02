(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento americano di scena da lunedì 7 domenica 13 febbraio. Sarà lo statunitense Taylorre il, seguito da ben tre connazionali, ovvero Opelka, Isner e Brooksby. Un solo italiano figura nell’entry list, ovvero Andreas. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATPSECONDO TURNO (1)b. (WC) Sock 6-1 6-4 (7) Giron b. Broady 3-6 6-3 6-1 (4) Brooksby vsThompson b. (8) Nakashima 7-5 7-6(1) Pospisil b. Rodionov 6-7(3) 7-6(8) 6-2 (3) Isner b. Anderson 7-6(1) 6(7)-7 7-6(5) (5) Mannarino vs Nishioka Stebe vs (2) Opelka PRIMO TURNO (1)bye (WC) Sock vs ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini ritorna Del Potro - #Tabellone #Buenos #Aires #2022: - zazoomblog : Tabellone Atp Dallas 2022: Fritz guida il seeding Seppi unico azzurro al via - #Tabellone #Dallas #2022: #Fritz - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c’è Musetti Tsitsipas guida il seeding - #Tabellone #Rotterdam #2022: #Musetti - infoitsport : Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c'è Musetti, Tsitsipas guida il seeding - infoitsport : Atp Rotterdam, l'unico azzurro nel tabellone è Lorenzo Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

Seconda vittoria stagionale per Fabio Fognini, che accede ai quarti di finale del torneo250 di Buenos Aires 2022, in corso sulla terra rossa della capitale argentina. Il ligure, testa ......... numero 65 del mondo e fratello minore di Guillermo, ex numero 3. Alle sue spalle il primo ... Gli altri italiani già certi di un posto nelprincipale del Gran Canaria Challenger sono ...QUI IL TABELLONE AGGIORNATO DELL’ATP 250 DI BUENOS AIRES Giovanni Pelazzo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Stefanos Tsitsipas si è qualificato per i quarti di finale dell'”ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo ATP 500 che si sta ... il secondo favorito del tabellone, Andrey Rublev: il russo ...