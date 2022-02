Sci alpino | Sofia Goggia non farà il superG In pista per la prova di discesa | data | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, giovedì 10 febbraio, lo scifemminile ha visto la pubblicazione della startlist del super-G femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: domani non sarà al cancelletto di partenza l’azzurra, che punterà tutto sullalibera. L’azzurra però disputerà tutte le prove cronometrate e quindi sarà inper la prima volta sabato 12 alle 04.00. Il secondo test si terrà domenica 13 alle 04.00, infine ultimalunedì 14 alle 04.00. La gara dellalibera delle Olimpiadi si terrà martedì 15 alle 04.00. Le gare dello scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2 ed inin abbonamento su ...

Giornata da quote rosa, anzi da potere al femminile alle Olimpiadi invernali 2022 . Grande attenzione per lodove è in programma il supergigante. Senza Sofia Goggia , che ha deciso di concentrarsi sulla discesa per il recupero lampo dall'infortunio, le speranze azzurre restano intatte con il ...Nell'attesissima combinata maschile di, l'azzurro Christof Innerhofer, dopo un buon settimo posto nella prima manche di discesa, ha concluso al decimo posto finale dopo lo slalom: oro all'...Nella mattinata italiana di oggi, giovedì 10 febbraio, lo sci alpino femminile ha visto la pubblicazione della startlist del super-G femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: domani non ...di Daniele Sparisci, inviato a Pechino. La pista è particolarmente impegnativa, mettere le mani avanti è naturale in situazione del genere. Mi dispiace di non poter essere la solita Sofia competitiva ...