Sassuolo vs Roma: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio ore 18.00 al Mapei Stadium si Sassuolo di affrontano Sassuolo vs Roma. La Roma raccoglie ancora le macerie dal pareggio di Genoa e la sconfitta in coppa con l’Inter. Il Sassuolo di Italiano non è da meno reduce dal poker di Marassi e quella in coppa con la Juve. Sassuolo vs Roma: da dove iniziamo Sassuolo Nessun giocatore ne esce con la sufficienza da Marassi il poker della Samp regala il peggior voto persino a mister Dionisi. Una bellissima Sampdoria batte 4-0 il Sassuolo a Marassi e conquista tre punti meritati e molto preziosi in ottica salvezza. Molto più rammarico invece al match dello Stadium a Torino. Nei quarti di coppa il Sassuolo regge bene e reagisce al gol tanto che nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio ore 18.00 al Mapei Stadium sidi affrontanovs. Laraccoglie ancora le macerie dal pareggio di Genoa e la sconfitta in coppa con l’Inter. Ildi Italiano non è da meno reduce dal poker di Marassi e quella in coppa con la Juve.vs: da dove iniziamoNessun giocatore ne esce con la sufficienza da Marassi il poker della Samp regala il peggior voto persino a mister Dionisi. Una bellissima Sampdoria batte 4-0 ila Marassi e conquista tre punti meritati e molto preziosi in ottica salvezza. Molto più rammarico invece al match dello Stadium a Torino. Nei quarti di coppa ilregge bene e reagisce al gol tanto che nel ...

Advertising

kaipsc : RT @ilbanale: Guida e mazzoleni sono il sistema. Quelli che ci hanno fatto le peggiori porcherie. Ridicolo due internazionali per una non g… - infoitsport : Juve-Sassuolo, Dionisi: 'Meritavamo i supplementari, niente Roma per Scamacca e Raspadori' - raffaele2764 : @Milan1899Djoko Tutto per farlo giocare con la Roma. Ma che cazzo gli cambia al Sassuolo arrivare decimo o dodicesimo? - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Un tempo a testa: il pari era più giusto': Il tecnico dopo la Juve: 'Meglio non andare ai suppl… - Sportflash24 : ? #CoppaItalia 2021-22: tutto sui quarti di finale #Juve-#Sassuolo, #Atalanta-#Fiorentina, #Inter-#Roma e #Milan-… -