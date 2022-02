Sanremo 2023, Amadeus (forse) ci sarà: parla Fiorello (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante il Festival di Sanremo 2022 si sia appena concluso con ascolti record e faccia ancora molto parlare di sé sul web, è già partito il toto nomi per la conduzione della prossima edizione: primo fra tutti c’è ancora Amadeus. A dare adito a queste voci c’è Fiorello che sembra confermare che il conduttore tornerà per la quarta edizione di fila, ma a una sola condizione. Amadeus conduttore di Sanremo 2023: Fiorello conferma Squadra che vince non si cambia, e per questo mamma Rai sembra abbia proposto ad Amadeus una quarta edizione di fila di Sanremo. Il conduttore tornerà anche nel 2023? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma Rosario Fiorello, spalla e super amico del diretto ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante il Festival di2022 si sia appena concluso con ascolti record e faccia ancora moltore di sé sul web, è già partito il toto nomi per la conduzione della prossima edizione: primo fra tutti c’è ancora. A dare adito a queste voci c’èche sembra confermare che il conduttore tornerà per la quarta edizione di fila, ma a una sola condizione.conduttore diconferma Squadra che vince non si cambia, e per questo mamma Rai sembra abbia proposto aduna quarta edizione di fila di. Il conduttore tornerà anche nel? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma Rosario, spalla e super amico del diretto ...

Advertising

IlContiAndrea : Ho incontrato #MarcoMengoni oggi pomeriggio e ci ha raccontato perché ha citato la Costituzione per parlare di gent… - claustrofabio_ : Curioso come anche per la conduzione di Sanremo 2023 torni il nome di Una Donna. Ma quante cose sa fare? - novasocialnews : Sanremo 2023, Amadeus fa poker? Fiorello dice sì - BrolyAlle : A Sanremo 2023 Gemmadelsud - BinaryOptionEU : RT '#Sanremo2023, per Fiorello Amadeus lo farà. #ultimenotizie -