Rovazzi e Tom Holland a pranzo insieme al Colosseo | “Prossima volta carbonara bro”

Roma – Il pranzo che non ti aspetti: Fabio Rovazzi e Tom Holland nel cuore di Roma. Lo scatto, postato sull'account Instagram del cantante è diventato subito virale, con migliaia di like e oltre 60mila commenti in pochissimo tempo. "La Prossima volta carbonara bro" scrive Rovazzi nella didascalia della foto che ritrae i due davanti a un tavolino con il Colosseo sullo sfondo. L'attore inglese, interprete del nuovo Spider Man della Marvel Cinematic Universe, è a Roma in questi giorni per promuovere "Uncharted", insieme a Mark Wahlberg, nuovo film ispirato alla popolarissima saga di videogiochi sviluppata da Naughty Dog per Playstation, tra le più apprezzate dalla critica.

queenplease_ : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - inprincesspark : tom holland con rovazzi e poi francesco totti, sono un attimo scioccata - sstefaniaf_ : RT @xscherbatsloki: rovazzi che nel giro di una settimana passa da orietta berti a tom holland sinceramente invidiandolo molto https://t.co… - MELLARKR0MANOFF : RT @devonnessmiIe: tom holland che gira in vespa, cena con rovazzi e fa aperitivo con totti, MA COSA CAZZO STA SUCCEDENDO!?! - AletPu : RT @legendarysrobin: tom holland che arriva in italia e fa ape con rovazzi, poi va sul motorino, incontra totti ed ha anche tempo di fare u… -