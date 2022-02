Rifiutano di vaccinarsi: morti marito e moglie no-vax a 24 ore di distanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Hanno rifiutato di vaccinarsi. Erano no-vax convinti. Alla fine il Covid li ha raggiunti e li ha uccisi a poche ore di distanza l’uno dall’altra. A perdere la vita marito e moglie, Rino Perinelli, 69 anni, e Laura Soria, 70. Lui è spirato mercoledì. Lei giovedì. morti di Covid due coniugi no-vax Entrambi, originari di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Hanno rifiutato di. Erano no-vax convinti. Alla fine il Covid li ha raggiunti e li ha uccisi a poche ore dil’uno dall’altra. A perdere la vita, Rino Perinelli, 69 anni, e Laura Soria, 70. Lui è spirato mercoledì. Lei giovedì.di Covid due coniugi no-vax Entrambi, originari di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Rifiutano vaccinarsi Padova, lezione in strada del professore no vax: nessuno studente la segue Avendo rifiutato di vaccinarsi contro il Covid, dal 10 gennaio il professore risulta sospeso dalle ...docenti di altre scuole e membri del personale scolastico sospesi a loro volta perch rifiutano di ...

Trasfusione: i genitori vogliono solo sangue No Vax ... come i testimoni di Geova, rifiutano la trasfusione di sangue al bambino se non da donatori a loro ...salute del minore al pari di quella che dal luglio scorso riguarda i minori che vogliono vaccinarsi ...

Il mondo di chi rifiuta il vaccino SaluteInternazionale No vax e vaccino covid, si può scegliere sangue trasfusione? Dunque, non c’è ragione per rifiutare il sangue fornito dal centro trasfusionale ... chirurgico non venga prelevato da soggetti che abbiano ricevuto qualsivoglia vaccino. Una richiesta bocciata dal ...

Roberto Burioni e il "rifiuto incomprensibile di un vaccino miracoloso" Scienza e Tecnologia - Roberto Burioni e il vaccino miracoloso, anche solo un anno fa il suo arrivo era un risultato unico Lo ha fatto partendo da un presupposto che forse a molti è sfuggito: solo un ...

