Pechino 2022 | Visintin bronzo nello snowboard

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - manamoli95 : RT @RaiPlay: ?? SUPER OMAR ?? ?? Omar Visintin è medaglia di bronzo a #Beijing2022 nello #SnowboardCross! Riprende la marcia Azzurra nel meda… - Italia_Notizie : Olimpiadi Pechino 2022, il programma di oggi 10 febbraio: l’orario delle gare in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

" Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross. L'oro è andato all'austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin. Visintin, 32 anni, altoatesino, già vicecampione del mondo e otto ...... nove vittore su nove per l'Italia: battuti anche i campioni del Canada tra le 'cornamuse cinesi' Arianna Fontana oro nei 500 metri di short track alle Olimpiadi diCurling, l'ora della ...Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - "E' già un successo che Sofia sia venuta alle Olimpiadi e penso che sia corretto che assecondi le sue sensazioni di gara. Ha provato ieri, evidentemente non se la sente, ...Tutti pazzi per il curling. L’oro olimpico conquistato a Pechino nel doppio misto – con un percorso fatto solo di vittorie – da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha fatto scoprire all'Italia uno spo ...