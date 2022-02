Olio di palma, la sostenibilità è un fatto e riconquista i consumatori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - L'Olio di palma riconquista la fiducia dei consumatori, perché la sostenibilità dell'alimento è un fatto, dimostrabile e certificato. E in questo l'Italia si presenta come best practice: è il terzo Paese in Europa per numero di aziende che utilizzano Olio di palma certificato sostenibile, praticamente lo è la totalità dell'ingrediente usato. Un bel banco di prova per il neo eletto presidente dell'Unione Italiana Olio di palma Sostenibile, Mauro Fontana, che sulle prime azioni da mettere in campo all'interno dell'Unione ha le idee chiare. Saranno quattro e puntano a conoscenza, informazione e fare rete, ampliandola. Perché di passi avanti se ne sono fatti ma c'è ancora strada da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - L'dila fiducia dei, perché ladell'alimento è un, dimostrabile e certificato. E in questo l'Italia si presenta come best practice: è il terzo Paese in Europa per numero di aziende che utilizzanodicertificato sostenibile, praticamente lo è la totalità dell'ingrediente usato. Un bel banco di prova per il neo eletto presidente dell'Unione ItalianadiSostenibile, Mauro Fontana, che sulle prime azioni da mettere in campo all'interno dell'Unione ha le idee chiare. Saranno quattro e puntano a conoscenza, informazione e fare rete, ampliandola. Perché di passi avanti se ne sono fatti ma c'è ancora strada da ...

