Nocera Inferiore, bomba carta in via Canale: l’allarme del sindaco Torquato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore ad indagare sulla esplosione avvenuta in via Canale nel centro della città di Nocera Inferiore nel corso della notte appena trascorsa. Presumibilmente una bomba carta ha danneggiato un negozio di abbigliamento maschile per adulti, ma fanno sono stati registrati anche ad un’attività commerciale vicina. Al vaglio dei militari i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Non si tratta di un episodio isolato purtroppo per la città di Nocera Inferiore che negli ultimi tempi ha registrato diversi attentati simili tanto che già una settimana fa il primo cittadino Manlio Torquato, allarmato dalla crescente successione di questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono i carabinieri della compagnia diad indagare sulla esplosione avvenuta in vianel centro della città dinel corso della notte appena trascorsa. Presumibilmente unaha danneggiato un negozio di abbigliamento maschile per adulti, ma fanno sono stati registrati anche ad un’attività commerciale vicina. Al vaglio dei militari i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Non si tratta di un episodio isolato purtroppo per la città diche negli ultimi tempi ha registrato diversi attentati simili tanto che già una settimana fa il primo cittadino Manlio, allarmato dalla crescente successione di questo ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, bomba carta in via Canale: l’allarme del sindaco Torquato ** - AgenPolitica : NOCERA INFERIORE. DE MAIO LANCIA IL SUO SLOGAN PER LE COMUNALI: “SEMPLICI, COERENTI, CHIARI” - ottopagine : Caro bollette: municipio di Nocera Superiore a luci spente #NoceraInferiore - RTAlive1 : Nocera Inferiore, cinque proiettili dinanzi ad una azienda di Cicalesi - ottopagine : Nocera Inferiore: fori di proiettili all'ingresso di un'azienda #NoceraInferiore -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Salerno, sequestrati 55 quintali di prodotti ittici Le Fiamme Gialle della compagnia di Nocera Inferiore, nel corso dell'ispezione all'esercizio commerciale attivo da oltre 10 anni nel settore della vendita al dettaglio del pescato, hanno trovato una ...

Pesce scaduto e in cattivo stato: sequestro in un negozio di Angri, nei guai la titolare ... presso un locale commerciale salernitano: all'esito di una preliminare attività info - investigativa, la Guardia di Finanza di Nocera Inferiore si è recata in un esercizio di Angri, attivo da oltre ...

Torquato: "L'Agro deve muoversi come un'unica città" Cronache Salerno Investe una donna, assolto dall’accusa di omicidio colposo Investe una donna, morta dopo un ricovero in ospedale. Il tribunale di Nocera Inferiore, ha assolto un uomo dall’accusa di omicidio colposo. Secondo il giudice, al termine del dibattimento, non sono ...

Linea Napoli - Salerno via Torre Annunziata: ancora disagi, riprogrammato il servizio dei bus Nocera Inferiore - Salerno da giovedì 3 febbraio, a seguito della segnalazione dei vigili del fuoco di un edificio privato pericolante, a ridosso della linea. L'avviso Per tutta la durata dei lavori ...

Le Fiamme Gialle della compagnia di, nel corso dell'ispezione all'esercizio commerciale attivo da oltre 10 anni nel settore della vendita al dettaglio del pescato, hanno trovato una ...... presso un locale commerciale salernitano: all'esito di una preliminare attività info - investigativa, la Guardia di Finanza disi è recata in un esercizio di Angri, attivo da oltre ...Investe una donna, morta dopo un ricovero in ospedale. Il tribunale di Nocera Inferiore, ha assolto un uomo dall’accusa di omicidio colposo. Secondo il giudice, al termine del dibattimento, non sono ...Nocera Inferiore - Salerno da giovedì 3 febbraio, a seguito della segnalazione dei vigili del fuoco di un edificio privato pericolante, a ridosso della linea. L'avviso Per tutta la durata dei lavori ...