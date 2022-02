Advertising

sportli26181512 : Milan-Sampdoria: Valeri al Var, la designazione arbitrale: L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per Milan-S… - it_samp : #MilanSampdoria: la designazione arbitrale. - ale_taia : Milan-Sampdoria domenica alle ore 12.30: - ildiavolo_d : RT @RadioRossonera: Ufficiali le designazioni per la prossima giornata di #SerieATIM - Nuanda771 : @bmark85 @11_Animal_11 @FrancescoRent81 @AceccKramer Inter Milan Juventus Torino Lazio Roma Napoli Fiorentina Genoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

Chiffi arbitrerà, per Lazio - Bologna ci sarà Piccinini mentre Guida sarà al Mapei Stadium per Sassuolo - Roma. Di seguito tutte le squadre arbitrali delle dieci partite del week - ...C'è Chiffi per, mentre a Guida tocca la sfida tra Sassuolo e Roma. Ecco tutte le designazioni: LAZIO - BOLOGNA Sabato 12/02 h. 15.00 PICCININI BOTTEGONI - ZINGARELLI IV: VOLPI VAR: ...Lo ha reso noto l'Aia. A Bergamo per Atalanta-Juventus ci sarà Mariani mentre per Milan-Sampdoria è stato designato Chiffi. Sassuolo-Roma sarà invece diretta da Guida. (ANSA).Servirà il miglior Milan possibile per restare in scia, ecco quindi di seguito le probabili formazioni della partita contro la Sampdoria. Un match non semplice e da studiare nei minimi dettagli.