Milan, l'agente di Theo Hernandez in sede: in arrivo la firma sul rinnovo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ormai manca solo l'annuncio per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Accordo raggiunto da qualche giorno, attesa la firma e la comunicazione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ormai manca solo l'annuncio per ildicon il. Accordo raggiunto da qualche giorno, attesa lae la comunicazione...

Advertising

mirkocalemme : Il #Milan chiude una settimana straordinaria con il rinnovo più atteso: quello di #TheoHernandez. È il momento del… - Gazzetta_it : Botman, il #Milan prova a portarsi avanti. L’agente a Milano, incontro in vista #calciomercato - LanzaniRomano : RT @SimoneCristao: Anche l'agente di Theo è arrivato in sede per le firme di rito per il rinnovo del terzino francese Ne parliamo in diret… - columbio94 : RT @LucaManinetti: L'agente di #TheoHernandez a Casa #Milan per gli ultimi passaggi burocratici. A ? l'annuncio ??? - SimoneCristao : Anche l'agente di Theo è arrivato in sede per le firme di rito per il rinnovo del terzino francese Ne parliamo in… -