Milan in semifinale: battuta la Lazio (4-0). Doppio derby con l'Inter (Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO - Milan in semifinale di Coppa Italia, dopo aver sonoramente battuto la Lazio a San Siro: 4-0. Sarà dunque un Doppio derby, di andata e di ritorno, ad illuminare il prossimo turno. Sicuramente una squadra Milanese andrà in finale, visto che dopo l'Inter anche il Milan ha conquistato il passaggio del turno con una vittoria schiacciante sulla Lazio di Sarri L'articolo proviene da Firenze Post.

