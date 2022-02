Macron e gli altri paladini dei cristiani d’oriente (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le parole pronunciate una decina di giorni fa dal presidente francese Emmanuel Macron a proposito dei cristiani d’oriente – “sono una parte di ciò che siamo”, aveva detto – hanno suscitato una certa curiosità in Francia, anche alla luce di altre recenti iniziative avallate dall’Eliseo. Il presidente ha dato il via libera alla creazione di un nuovo dipartimento al Louvre dedicato all’arte bizantina e del cristianesimo orientale. Non solo: lo stato francese ha raddoppiato i fondi diretti a 170 scuole cristiane francofone soprattutto in Libano, Egitto, Giordania, Iraq e Siria. Infine, è stata assegnata la Legion d’onore a monsignor Pascal Gollnisch, direttore dell’associazione l’Oeuvre d’Orient. Così la Francia dimentica la versione rigida e atea della laïcité e finanzia i cristiani d’oriente, sull’orlo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le parole pronunciate una decina di giorni fa dal presidente francese Emmanuela proposito dei– “sono una parte di ciò che siamo”, aveva detto – hanno suscitato una certa curiosità in Francia, anche alla luce di altre recenti iniziative avallate dall’Eliseo. Il presidente ha dato il via libera alla creazione di un nuovo dipartimento al Louvre dedicato all’arte bizantina e del cristianesimo orientale. Non solo: lo stato francese ha raddoppiato i fondi diretti a 170 scuole cristiane francofone soprattutto in Libano, Egitto, Giordania, Iraq e Siria. Infine, è stata assegnata la Legion d’onore a monsignor Pascal Gollnisch, direttore dell’associazione l’Oeuvre d’Orient. Così la Francia dimentica la versione rigida e atea della laïcité e finanzia i, sull’orlo ...

Advertising

borghi_claudio : @gervasoni1968 @ilgiornale E al ballottaggio con Macron chi ci va? Certo, mi rendo conto che fottersene del centro… - Blackskorpion4 : RT @ultimenotizie: Si moltiplicano in #Francia gli appelli sui social network dei cosiddetti 'convogli della libertà' per 'marciare' su Par… - Blackskorpion4 : RT @GiulioTerzi: #Russia - #Ucraina: #Macron cerca un 'metodo' per gestire Putin. Sono in molti a temere che gli occorra un altro mandato q… - Blackskorpion4 : RT @InformazioneA: #Russia #Ucraina Nella giornata di ieri si è svolto l'incontro tra #Zelensky e #Macron a #Kiev -Zelensky ha dichiarato… - Clarembaldo : RT @DanielaColi2: Macron ha detto ieri che la crisi ucraina durerà a lungo ( @welt ) mentre gli US scalpitano perché Putin non attacca. -