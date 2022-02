La gaffe di Barbara Balanzoni che non sa la differenza tra Quirinale e QuiriAnale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono storie che non meriterebbero di essere raccontate, ma quella dell’ultima gaffe di Barbara Balanzoni rischia di toccare vette inesplorate nel settore delle gaffe sui social network. La dottoressa sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia perché non vaccinata – come previsto dalla normativa vigente in Italia – e diventata idolo delle folle (inteso come gruppo di persone) no vax per le sue posizioni contro l’immunizzazione a anti-Covid è riuscita in un’impresa: taggare il profilo Twitter “sbagliato” della Presidenza della Repubblica. E l’effetto è inevitabilmente comico. Come mai il mio diritto di esercitare la professione di MEDICO viene cancellato da un assurdo e incostituzionale provvedimento dell’Ordine dei Medici? Chiedo a @QuiriAnale e @amnestyitalia perché servono RISPOSTE e la pazienza è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono storie che non meriterebbero di essere raccontate, ma quella dell’ultimadirischia di toccare vette inesplorate nel settore dellesui social network. La dottoressa sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia perché non vaccinata – come previsto dalla normativa vigente in Italia – e diventata idolo delle folle (inteso come gruppo di persone) no vax per le sue posizioni contro l’immunizzazione a anti-Covid è riuscita in un’impresa: taggare il profilo Twitter “sbagliato” della Presidenza della Repubblica. E l’effetto è inevitabilmente comico. Come mai il mio diritto di esercitare la professione di MEDICO viene cancellato da un assurdo e incostituzionale provvedimento dell’Ordine dei Medici? Chiedo a @e @amnestyitalia perché servono RISPOSTE e la pazienza è ...

