Juve | Vlahovic ti mette le ali | Sassuolo superato | ora ritroverà la Fiorentina

Quarti di finale thriller all'Allianz Stadium, tra Juventus e Sassuolo: al triplice fischio, il match tra bianconeri e neroverdi termina 2-1 Chi si attendeva una gara dal risultato già scritto, si è dovuto ricredere. Anche perché il Sassuolo è stato vincitore dell'unico precedente stagionale all'Allianz Stadium. Lo sapeva bene la Juventus, che è partita fortissima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

