Javier Zanetti: «Firmai col Banfield e dissi ai miei di smettere di lavorare. La mia più grande soddisfazione» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato un’intervista al Clarin. “La più grande soddisfazione che ho avuto nella mia carriera è stata quando ho ottenuto il mio primo contratto con il Banfield e dissi ai miei di smettere di lavorare. Guardare la loro faccia… Ci abbracciammo, mia madre iniziò a piangere. Una cosa che resta con te per sempre, che ti segna”. Poi arrivò l’Inter. “Ero giovane, avevo delle paure, il mio salto fu grandissimo, dal Banfield all’Inter, ma l’ho vissuto come se fosse la mia grande opportunità. Appena arrivato all’Inter, ho detto: ‘Devo fare tutto il possibile per restare’. Perché a quel tempo potevano giocare tre stranieri e l’Inter aveva preso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il vice presidente dell’Inter,, ha rilasciato un’intervista al Clarin. “La piùche ho avuto nella mia carriera è stata quando ho ottenuto il mio primo contratto con ilaididi. Guardare la loro faccia… Ci abbracciammo, mia madre iniziò a piangere. Una cosa che resta con te per sempre, che ti segna”. Poi arrivò l’Inter. “Ero giovane, avevo delle paure, il mio salto fu granmo, dalall’Inter, ma l’ho vissuto come se fosse la miaopportunità. Appena arrivato all’Inter, ho detto: ‘Devo fare tutto il possibile per restare’. Perché a quel tempo potevano giocare tre stranieri e l’Inter aveva preso ...

Advertising

napolista : Javier #Zanetti: «Firmai col Banfield e dissi ai miei di smettere di lavorare. La mia più grande soddisfazione» Al… - sportli26181512 : Zanetti si racconta da dirigente: 'Inter e City hanno armi economiche diverse. Serve un piano strategico, è la sfid… - InterMagazine2 : INTER - Javier Zanetti: 'Il ruolo di vicepresidente? Non puoi pensare di essere un leader solo perché eri un calcia… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Javier Zanetti: 'Il ruolo di vicepresidente? Non puoi pensare di essere un leader solo perché eri un calciatore… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Javier Zanetti: 'Il ruolo di vicepresidente? Non puoi pensare di essere un leader solo perché eri un calciatore… -