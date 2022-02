Ivano Marescotti dà l’addio alle scene e scherza con i propri fan: “Come Jack Nicholson a 73 anni mi ritiro” (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore l’attore Ivano Marescotti ha annunciato di volersi ritirare dalle scene per godersi la “vecchiaia” e, facendolo, si è preso un attimo anche per scherzare con i propri fan. Ha inoltre spiegato di non voler rinunciare proprio a tutti gli impegni lavorativi, ma di volersi ritagliare uno spazio per l’accademia che lo stesso artista ha fondato diversi anni fa. Ivano Marescotti annuncia il suo ritiro dalle scene Soltanto qualche ora fa Ivano Marescotti – celebre attore impegnato in egual misura in cinema, televisione e teatro – ha annunciato di essere pronto per il suo ritiro dalle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore l’attoreha annunciato di volersi ritirare dper godersi la “vecchiaia” e, facendolo, si è preso un attimo anche perre con ifan. Ha inoltre spiegato di non voler rinunciareo a tutti gli impegni lavorativi, ma di volersi ritagliare uno spazio per l’accademia che lo stesso artista ha fondato diversifa.annuncia il suoSoltanto qualche ora fa– celebre attore impegnato in egual misura in cinema, televisione e teatro – ha annunciato di essere pronto per il suo...

Advertising

ZenatiDavide : Ivano Marescotti: “Non faccio più l’attore, mi ritiro come Jack Nicholson”: «Seguendo l’esempio di Jack Nicholson,… - ParliamoDiNews : `mi ritiro a 73 anni, come jack nicholson, per godermi la vecchiaia`: ivano marescotti annuncia... - Media e Tv… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: 'MI RITIRO A 73 ANNI, COME JACK NICHOLSON, PER GODERMI LA VECCHIAIA': IVANO MARESCOTTI ANNUNCIA... - _DAGOSPIA_ : 'MI RITIRO A 73 ANNI, COME JACK NICHOLSON, PER GODERMI LA VECCHIAIA': IVANO MARESCOTTI ANNUNCIA...… - LaStampa : Ivano Marescotti: “Non faccio più l’attore, mi ritiro come Jack Nicholson” -