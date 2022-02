Inter, l’addio sembrava certo: svolta sul futuro del titolare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cambia il futuro di uno dei giocatori dell’Inter. l’addio sembrava una certezza, ma la posizione del giocatore è cambiata. L’ultima vittoria in Coppa Italia ha sancito la possibilità per l’Inter, ancora una volta, di affrontare il Milan. Un altro derby, in semifinale, per vendicarsi dopo l’ultima disfatta in campionato che ha visto i nerazzurri cadere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cambia ildi uno dei giocatori dell’una certezza, ma la posizione del giocatore è cambiata. L’ultima vittoria in Coppa Italia ha sancito la possibilità per l’, ancora una volta, di affrontare il Milan. Un altro derby, in semifinale, per vendicarsi dopo l’ultima disfatta in campionato che ha visto i nerazzurri cadere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter: accordo per l’estate, c’è l’addio - zazoomblog : Calciomercato Inter: accordo per l’estate c’è l’addio - #Calciomercato #Inter: #accordo - Linterista_page : Il mancato impiego ieri in #CoppaItalia contro la Roma ha portato il 24enne rumeno a prendere la decisione definiti… - JoviAcm : Quando Calhanoglu ha firmato per l’inter, theo l’ha rimosso dal gruppo squadra subito senza lasciarli fare l’addio - FGiallorossa : L'Inter farà i cambi e avrà la possibilità di riprendere a gestire il gioco, noi i cambi non li abbiamo, quindi addio -