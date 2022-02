Inter, Correa: «Questa la scelta giusta, me l’ha detto anche Veron» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, si è raccontato in un’Intervista ai microfoni di DAZN ripercorrendo la sua carriera Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, si è raccontato in un’Intervista a DAZN ripercorrendo la sua carriera: le dichiarazioni. TALENTO DA PICCOLO – «Non so, eravamo tanti: ero quello a cui piaceva di più sicuramente. Ho sempre giocato trequartista, ho iniziato lì: poi sono andato di qua e di là ma è stato sempre quello il mio ruolo». SOPRANNOME – «È così da piccolo, tutti quelli che partono da lì e vanno a Buenos Aires, vengono chiamati così». Veron – «La mia seconda partita è stata bellissima perché era l’ultimo giorno di Juan all’Estudiantes. Era una festa bellissima, tutti aspettavano la sua uscita dal campo: poi sono entrato io al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Joaquin, attaccante dell’, si è raccontato in un’vista ai microfoni di DAZN ripercorrendo la sua carriera Joaquin, attaccante dell’, si è raccontato in un’vista a DAZN ripercorrendo la sua carriera: le dichiarazioni. TALENTO DA PICCOLO – «Non so, eravamo tanti: ero quello a cui piaceva di più sicuramente. Ho sempre giocato trequartista, ho iniziato lì: poi sono andato di qua e di là ma è stato sempre quello il mio ruolo». SOPRANNOME – «È così da piccolo, tutti quelli che partono da lì e vanno a Buenos Aires, vengono chiamati così».– «La mia seconda partita è stata bellissima perché era l’ultimo giorno di Juan all’Estudiantes. Era una festa bellissima, tutti aspettavano la sua uscita dal campo: poi sono entrato io al ...

