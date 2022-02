Il nucleare di quarta generazione è sicuro Rinunciarci | un errore

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo chiamanodie con ogni probabilità sarà il modo con il quale definiremo la tecnologia standard dei reattori entro una decina d'anni. Produrranno energia elettrica, termica e da questa anche idrogeno, saranno controllati mediante l'impiego di elementi in grafite e di gas inerte come l'elio, potranno ridurre di molto la produzione delle scorie nucleari e anche riutilizzarle oppure bruciarle, come le versioni definite “veloci”. Ma soprattutto saranno sicuri. Come refrigerante non useranno quindi più l'acqua, eliminando la possibilità di contaminarla, e nella loro secondapotrebbero funzionare a Torio (Th, numero atomico 90), metallo radioattivo che però si trova nella crosta terrestre in quantità tre volte superiore all'uranio, quindi è più economico (il costo estrattivo è ...